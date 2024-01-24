Для псковских пенсионеров Банк России организует бесплатные курсы финграмотности

18:02, 24 января 2024, ПАИ

Новый цикл онлайн-лекций Банка России о финграмотности для пенсионеров стартует с 31 января. Он продлится по 19 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского регионального отделения Банка России.

По словам организаторов, курс поможет людям старшего возраста приобрести полезные навыки: выбирать банковские услуги в соответствии со своими целями, эффективно управлять бюджетом, распоряжаться своим имуществом, делать безналичные платежи и переводы, противостоять мошенникам.

Курс состоит из шести вебинаров. Можно послушать весь цикл или посетить их по отдельности, сообщили организаторы. Продолжительность одного вебинара – 45 минут. Все занятия бесплатные.

К онлайн-урокам можно подключиться индивидуально или группой, например через центр соцзащиты.

Посмотреть расписание, инструкции по подключению, подробное описание занятий и зарегистрироваться можно на сайте.