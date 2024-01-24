Традиционный региональный турнир по боксу пройдёт в Псковской области

17:03, 24 января 2024, ПАИ

Традиционный региональный турнир по боксу класса «Б», посвящённый памяти героя Советского Союза А. М. Матросова, пройдёт в спортивном зале Локнянского сельскохозяйственного техникума с 22 по 24 февраля. Об этом сообщается в группе «Бокс Локня» в соцсети «ВКонтакте».

Первенство пройдёт в шести возрастных категориях: две группы младших юношей, средние и старшие юноши, юниорки, юниоры, женщины и мужчины.

Победителей соревнований наградят дипломами первой степени, кубками и медалями. Спортсменам, которые займут второе место, достанутся кубки, медали и дипломы второй степени. Также в индивидуальных номинациях судьи отметят боксёров, показавших лучшую технику и волю к победе.

Подтверждение на участие в соревнованиях организаторы принимают до 16 февраля.

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