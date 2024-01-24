Российская фигуристка ударилась головой об лёд во время выступления

20:16, 24 января 2024, ПАИ

Фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лёд во время соревнований в Москве, сообщает газета «Известия».

Фигуристку не удержал Мартин Бреславский, с которым она выступала в паре на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Во время выступления фигуристка упала на бок и ударилась головой об лёд.

Пара смогла закончить выступление, но после этого Марию Симонову госпитализировали. Тренер Бетина Попова сообщила, что рентген не показал повреждений у спортсменки.