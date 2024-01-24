В Бежаницком районе вручили почётные знаки жителям блокадного Ленинграда

20:49, 24 января 2024, ПАИ

Почётные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» вручили сегодня в администрации Бежаницкого района.

Глава района Сергей Михеев вручил почётные знаки жителям блокадного Ленинграда Элеоноре Аншуровой, Юлии Ашихминой, а Анну Кучеренкову наградили на дому.

«Сергей Михеев подчеркнул важность вклада, который вносят очевидцы страшных событий Великой Отечественной войны в воспитание подрастающего поколения. Он поблагодарил женщин за стойкость, пожелал им здоровья и благополучия», – написали в газете.