Псковский музей-заповедник подготовил подарок для посетителей к Татьяниному дню

22:21, 24 января 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает всех Татьян бесплатно посетить музей завтра, 25 января, сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Татьянин день отмечается ежегодно в России 25 января. Этот праздник связан с почитанием святой христианской мученицы Татьяны», – написали в музее.

Женщины с именем Татьяна смогут посетить выставки и экспозиции бесплатно при предъявлении паспорта.