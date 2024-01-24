Псковский музей-заповедник подготовил подарок для посетителей к Татьяниному дню
Псковский музей-заповедник приглашает всех Татьян бесплатно посетить музей завтра, 25 января, сообщается в телеграм-канале учреждения.
«Татьянин день отмечается ежегодно в России 25 января. Этот праздник связан с почитанием святой христианской мученицы Татьяны», – написали в музее.
Женщины с именем Татьяна смогут посетить выставки и экспозиции бесплатно при предъявлении паспорта.
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