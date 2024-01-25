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День российского студенчества отмечается 25 января

День российского студенчества отмечается 25 января. Свою историю и традиции праздник ведет с XVIII века.

Фото: ПАИ

Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», текст которого был составлен Иваном Шуваловым — фаворитом императрицы и другом Ломоносова.

Сам Михаил Ломоносов также сыграл большую роль в учреждении этого учебного заведения, за что Московский государственный университет носит его имя.

Под московский университет определили трехэтажное здание на Красной площади у Воскресенских ворот. В конце 1790-х годов было закончено строительство специального здания для университета на Моховой улице, в котором была оборудована и собственная церковь во имя Святой Татианы, которая с тех пор считается покровительницей студентов, и Татьянин день стал официальным университетским днем.

Само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Сначала этот праздник отмечался только в Москве, но весьма торжественно и пышно. По описаниям современников, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.

В XVIII веке — первой половине XIX века университетским, а потому и студенческим праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Затем последовал указ Николая I, в котором он распорядился праздновать дату подписания акта об учреждении Московского университета как официальный праздник студенчества — День студентов. К тому же с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно даже во времена существования СССР.

Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?»

Несмотря на то что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенческая братия как устраивала широкие гуляния более двухсот лет назад, так и в XXI веке предпочитает отметить свой праздник с размахом.

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