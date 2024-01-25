Системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил остановки появятся в автобусах Пскова

08:37, 25 января 2024, ПАИ

Системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил остановки появятся в автобусах Пскова. Об этом по итогам рабочей встречи с управляющим директором ПАО «Мегафон» по развитию национальных проектов территорий Столица и Северо-Запад Натальей Сибиревой сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Особое внимание стороны уделили теме безопасности дорожной обстановки. В регионе при поддержке компании уже установлены и успешно функционируют 50 комплексов фиксации нарушений ПДД.

«Обсудили еще один совместный проект – системы видеонаблюдения, которые будут устанавливаться в автобусах и фиксировать нарушение правил остановки и стоянки другими участниками дорожного движения. Планируем взять для тестового использования шесть таких устройств», - уточнил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что компания является важным партнёром Псковской области по самым разным спектрам. «Рассчитываю на дальнейшее конструктивное сотрудничество», - подытожил Михаил Ведерников.