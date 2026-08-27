В Великих Луках уже завершён ремонт 15 участков городских дорог

15:34, 27 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках в 2026 году продолжается ремонт дорожной инфраструктуры. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Великие Луки». Об этом «Великолукской правде. Новости» сообщил глава администрации города Андрей Беляев.

На сегодняшний день завершён ремонт 15 участков автомобильных дорог. В перечень вошли участки улиц Рыкановской, М. Кузьмина, 3-й Ударной Армии, Дальней, Энгельса, Холмской, Л. Чайкиной, Новосокольнической, а также набережной А. Матросова, проспекта Октябрьского и переулков Богдановского и Подолешенского.

В частности, отремонтированы участок улицы Рыкановской от Холмской до Полиграфистов, улицы М. Кузьмина от Новоселенинской до Радищева, участки улицы 3-й Ударной Армии от Кольской до дома № 69, а также отремонтированы два участка улицы Энгельса – от Октябрьского проспекта до улицы К. Зверева и от К. Зверева до улицы Дьяконова.

Кроме того, работы завершены на участках Октябрьского проспекта – от границы города до поворота на деревню Боровицы и в районе пересечения с улицей Промышленной. В список также вошли участок Дальней от улицы Декабристов до железнодорожного переезда, Холмской от улицы Гастелло до Холмского переулка, набережной А. Матросова от улицы Р. Люксембург до проспекта Ленина, переулков Богдановского и Подолешенского, улицы Новосокольнической и улицы Л. Чайкиной.

Параллельно в городе обновляют тротуары. Работы завершены на участках улиц Вокзальной, Дальней, Дружбы, Холмской, Зеленой и Халтурина.

В частности, приведён в порядок тротуар на Вокзальной – от въезда к торговому центру «Апельсин» до улицы Гражданской. На Дальней работы выполнены от дома № 18 до железнодорожного переезда с чётной стороны улицы. Также завершён ремонт тротуаров на улице Дружбы вдоль нежилого здания № 8, на Холмской от улицы Гастелло до дома № 8, на Зеленой от улицы Корниенко до Стадионной и на Халтурина от улицы М. Кузьмина до Малышева.

Ремонт двух участков тротуаров продолжается. Работы ведутся на улице Антонова вдоль домов №5, 7 и 9, а также на проспекте Гагарина – от дома № 88Б до дома № 94А.

Кроме того, муниципалитет заключил контракты на ремонт участка улицы Колхозной от Дежнева до памятника «Братская могила советских воинов» и тротуара на проспекте Ленина вдоль дома №37.

Отдельное направление – дороги в частном секторе. По словам Андрея Беляева, в текущем году заключён муниципальный контракт на ремонт дорог с гравийным покрытием. В перечень вошли переулок Пескарева и улицы Зенцовская, Липецкая, Манежная, Халтурина и Революционная.

Таким образом, дорожные работы в Великих Луках в этом году охватывают не только основные городские магистрали, но и тротуары, дворовые территории и дороги частного сектора.

Ранее сообщалось, что новое уличное освещение появится на девяти улицах Великих Лук.