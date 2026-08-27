Кто приходит за солью: семейство лесных великанов запечатлели в Полистовье

15:44, 27 августа 2026, ПАИ

Зачем лоси ищут соль и для чего в лесах ставят солонцы, объяснили в Полистовском заповеднике.

В охранной зоне заповедника госинспекторы устраивают искусственные солонцы – места, куда закладывают соль для диких копытных. «Это один из видов биотехнических мероприятий, направленных на улучшение условий обитания животных. В Полистовье такие солонцы делают прежде всего для лосей», – пояснили сотрудники заповедника.

Они отметили, что растительная пища не всегда обеспечивает копытных необходимым количеством минеральных веществ, поэтому лоси ищут места, где могут восполнить их недостаток: посещают природные солонцы, лижут минерализованную почву и воду.

«Искусственный солонец имитирует возможность получения минеральных веществ, которую в природе животные находят самостоятельно: натрия, кальция, магния, калия и других. Для лося это не лакомство в человеческом понимании, а источник необходимых организму минералов. Особенно это важно для самок, в период выкармливания детёнышей и для самцов, во время активного роста рогов», – добавили в заповеднике.

Ранее любопытный хорёк попал в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике.