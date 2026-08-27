Ансамбль сето «Птенцы» возвращает традицию пения в храме на Успение

15:17, 27 августа 2026, ПАИ

Детский этнографический ансамбль сето «Tsirgukõsõ» («Птенцы») примет участие в праздничном богослужении в Свято-Успенском Печорском монастыре 28 августа. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в программе «Минкульт» сегодня, 27 августа, сообщила руководитель ансамбля, заместитель директора Печорской лингвистической гимназии Елена Вариксоо.

По её словам, воспитанники ансамбля уже второй раз будет петь на втором языке во время богослужения в день праздника Успения Пресвятой Богородицы в Варваринской церкви. Руководитель ансамбля отметила, что участие в богослужении стало возможным во многом благодаря настоятелю храма иерею Дмитрию (Головнёву).

Вариксоо назвала сложившуюся традицию одной из самых дорогих для себя историй. «Варваринская церковь считается нашей, поскольку там богослужение ведётся на втором языке. Насколько это всё приятно, правда. Я, наверное, от лица всех сето сейчас скажу: «Огромное спасибо всем тем людям, которым не всё равно на культуру, которая живёт рядом с ними», – подчеркнула она, добавив, что это касается не только культуры сето.

Свято‑Успенский Псково‑Печерский монастырь играет значимую роль в этнокультурной идентичности сето: именно там 500 лет назад преподобный Корнилий крестил народ сето в православие. Особое место в традициях сето занимает престольный праздник – Успение Богородицы: ежегодно 28 августа представители народа собираются в монастыре для участия в богослужении и крестном ходе.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.