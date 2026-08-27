Алексей Севастьянов встретился с читателями библиотеки Псковкирпича в год её 70-летия

15:29, 27 августа 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов встретился с сотрудниками и читателями библиотеки микрорайона Псковкирпич, которой исполняется 70 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе Заксобрания.

Парламентарий отметил особую атмосферу учреждения и его важную роль в жизни жителей округа.

По словам Севастьянова, именно с этой библиотекой связана одна из его первых встреч с жителями во время работы на округе. «Родное помещение, самая первая встреча с жителями у меня произошла именно здесь. Радует, что у вас по-прежнему уютно и по-домашнему тепло. Это ваша заслуга. С юбилеем!» – сказал Алексей Севастьянов.

Он также передал руководству библиотеки приветственный адрес от имени председателя Законодательного Собрания Александра Котова.

В обращении Александр Котов отметил, что семь десятилетий – целая эпоха, за которую сменились поколения и изменился мир вокруг, однако библиотека продолжает оставаться культурным центром микрорайона.

«Особые слова благодарности – сотрудникам библиотеки. Ваш труд невозможно измерить количеством выданных книг. Вы – настоящие хранители местного очага, в котором сочетаются классические традиции и современные социальные проекты», – говорится в обращении.

Председатель Собрания пожелал сотрудникам крепкого здоровья, творческого вдохновения и благодарных читателей – от любознательных малышей до старожилов микрорайона.

Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич – основана в 1956 году в заводском районе «Псковкирпич». Сегодня её книжный фонд насчитывает около 10 тысяч экземпляров детской, отечественной и зарубежной литературы.

Услугами библиотеки пользуются около 1200 жителей разных возрастов. Ежегодно здесь проводят более 110 мероприятий: встречи с писателями, викторины, праздники, литературные игры и книжные выставки.