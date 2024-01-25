В Пскове впервые представили цифровые копии европейской посуды, печных изразцов и книг XVII века

08:15, 25 января 2024, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике восстановили и оцифровали артефакты XVII века, найденные при раскопках в Поганкиных палатах. На этой основе создана первая интерактивная экспозиция, которая позволяет детально рассмотреть европейскую посуду того времени, печные изразцы и древние книги, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора музея Светлану Мельникову.

Палаты купца Поганкина построены в Пскове в 1670-е годы. Для своего времени они являлись образцом благоустройства. Поганкин был самым известным псковским купцом и промышленником.

Для создания объемных цифровых моделей посуды каждый предмет, основываясь на найденном фрагменте, отрисовывали вручную с разных ракурсов. Благодаря 3D-моделям на экране можно увидеть полноразмерную посуду, которой когда-то пользовался Сергей Поганкин и его семья.

Также в музее хранятся семь печных наборов с печей палат Поганкина. По имеющимся фрагментам целиком восстановлены и изображения на изразцах, и цельное изразцовое покрытие печей.

«Для наполнения шкафов кабинета купца выбрано 12 книг из библиотек псковских купцов. Посетители могут прочесть все книги на интерактивных витринах около шкафов. Также созданы физические реконструкции некоторых книг, которые посетители могут взять в руки и пролистать», - рассказала Светлана Мельникова.

А в выдвижных ящиках шкафов находятся сохранившиеся бумажные гравюры, ткани, металлическая посуда. Фурнитура ящиков, ручки в форме виноградных гроздьев, выполнена на основе найденной при раскопках фурнитуры XVII века.