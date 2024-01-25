На должность врио начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области назначен Юрий Грязнов

08:44, 25 января 2024, ПАИ

На должность врио начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области назначен Юрий Грязнов. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об этом на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии региона.

Ранее эту должность, также в статусе врио, занимал Виктор Захаров.

В своем телеграм-канале Михаил Ведерников также уточнил, что в рамках совещания подвели итоги года и обозначили основные направления работы на 2024 год.

«Обсудили реализацию Госпрограммы по обеспечению общественного порядка. Поручил уделить особое внимание борьбе с правонарушениями по сети Интернет и профилактике преступности несовершеннолетних. Также рассмотрели дополнительные меры безопасности для детей и подростков. Сейчас отмечается рост активности сообществ, распространяющих угрозы совершения преступлений в школах – на эту тему мне неоднократно поступали обращения от родителей. Поручил донести до всех участников образовательного процесса чёткий и понятный алгоритм по противодействию этому вызову», - отметил губернатор.