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На должность врио начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области назначен Юрий Грязнов

На должность врио начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области назначен Юрий Грязнов. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об этом на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии региона.

Юрий Грязнов

Ранее эту должность, также в статусе врио, занимал Виктор Захаров.

В своем телеграм-канале Михаил Ведерников также уточнил, что в рамках совещания подвели итоги года и обозначили основные направления работы на 2024 год.

«Обсудили реализацию Госпрограммы по обеспечению общественного порядка. Поручил уделить особое внимание борьбе с правонарушениями по сети Интернет и профилактике преступности несовершеннолетних. Также рассмотрели дополнительные меры безопасности для детей и подростков. Сейчас отмечается рост активности сообществ, распространяющих угрозы совершения преступлений в школах – на эту тему мне неоднократно поступали обращения от родителей. Поручил донести до всех участников образовательного процесса чёткий и понятный алгоритм по противодействию этому вызову», - отметил губернатор.

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