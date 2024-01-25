Туристы в России смогут проверить гостевые дома на легальность

09:08, 25 января 2024, ПАИ

Владельцы гостевых домов в рекламном объявлении будут обязаны указывать специальный идентификационный номер. Его они смогут получить в реестре отелей, где должны пройти регистрацию, сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по туризму Наталью Костенко.

«Каждый гостевой дом после регистрации в реестре получит персональный номер, - уточнила Костенко. - Сегодня законопроект подразумевает его указание только при размещении объявления в агрегаторах, но во втором чтении эта обязанность будет распространена на любую информацию о сдаче жилья: в интернете, в СМИ и социальных сетях. То есть любое объявление в Яндексе, Telegram, газетах о предоставление таких услуг без указания регистрационного номера будет признаваться нарушением. Пока идет эксперимент на федеральном уровне, мы не можем устанавливать ответственность в КоАП, каждый регион установит для себя эту ответственность самостоятельно».

Также она отметила, что сегодня гостевые дома и отели оказывают одинаковые услуги, поэтому к ним и будут применяться одинаковые требования по сервису к номерам и персоналу.

«Гостевые дома встраивают в классификацию отелей, но у них не будет звезд. Изначально в законопроекте не было блока по контролю за деятельностью таких объектов. Ко второму чтению будут также внесены поправки, подготовленные Минэкономразвития, о том, что правительство получит полномочия по утверждению порядка классификации гостевых домов и включения их в единый реестр гостиниц, а у регионов, которые и так следят за целевым использованием земли и ИЖС, появятся полномочия по контролю за площадками информации, на которых будут размещаться объявления о предоставлении такого жилья», — добавила Наталья Костенко.

По итогам эксперимента будет решено, на какие регионы его распространить.