Вылет самолета Москва – Псков задержан

09:16, 25 января 2024, ПАИ

Вылет самолета по маршруту Москва – Псков задержан. Борт доллжен был вылететь из московского Внуково в 8:00 мск, однако вылет сперва был перенесен на 9 часов утра, затем на 9:30, следует из данных онлайн-табло аэропорта.