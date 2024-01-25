Вылет самолета Москва – Псков задержан
Вылет самолета по маршруту Москва – Псков задержан. Борт доллжен был вылететь из московского Внуково в 8:00 мск, однако вылет сперва был перенесен на 9 часов утра, затем на 9:30, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
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