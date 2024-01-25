Лучший альпинист России 2021 года проведёт занятие по скалолазанию в Пскове

10:38, 25 января 2024, ПАИ

Николай Степанов, признанный Федерацией альпинизма России лучшим классическим альпинистом России в 2021 году, проведёт лекцию и практическое занятие по скалолазанию в Пскове на скалодроме «Простории» 3 и 4 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

3 февраля Николай Степанов проведёт лекцию «Свободное лазание в альпинизме». 4 февраля состоится практические занятие по скалолазанию: отработка и освоение техники заклинок в скалолазании.

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