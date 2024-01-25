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Культура

Сборник автора из Великих Лук признан лучшей поэтической книгой России

Поэтесса из Великих Лук Светлана Размыслович стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая поэтическая книга 2023 года», организованного Советом по поэзии Союза писателей России. Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Размыслович представила на конкурс свой поэтический сборник «Кровоток». Книга рекомендована Псковской писательской организацией.

Светлана Размыслович - член Союза писателей России, участница гуманитарных и творческих миссий в Донбассе и на прифронтовых территориях. Живёт в Великих Луках.

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