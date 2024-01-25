Сборник автора из Великих Лук признан лучшей поэтической книгой России

10:43, 25 января 2024, ПАИ

Поэтесса из Великих Лук Светлана Размыслович стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая поэтическая книга 2023 года», организованного Советом по поэзии Союза писателей России. Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Размыслович представила на конкурс свой поэтический сборник «Кровоток». Книга рекомендована Псковской писательской организацией.

Светлана Размыслович - член Союза писателей России, участница гуманитарных и творческих миссий в Донбассе и на прифронтовых территориях. Живёт в Великих Луках.