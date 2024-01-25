Спортивный праздник «Я и папа» пройдёт в Пскове

10:58, 25 января 2024, ПАИ

Спортивный праздник «Я и папа» пройдёт в легкоатлетическом манеже стадиона «Машиностроитель» в Пскове 25 февраля. Об этом сообщается в группе стадиона в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии примут участие мальчики шести - десяти лет и их папы.

В программу праздника войдут состязания в скорости, силе и ловкости, конкурсы и эстафеты. Состязания стартуют в 11:00.

Заявки для участия можно подать до 17 февраля.

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