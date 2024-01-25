Михаил Ведерников объяснил, зачем выделил районам 150 млн рублей на подготовку к следующей зиме до окончания нынешней

10:57, 25 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале объяснил, зачем выделил районам 150 млн рублей на подготовку к следующей зиме до окончания нынешней.

«Не секрет, что коммунальная инфраструктура в Псковской области характеризуется большим физическим износом – ветхие сети, влекущие теплопотери, старое котельное оборудование и инфраструктура, которую необходимо модернизировать. Многое сегодня делается при поддержке нашего президента, в том числе в рамках реализации президентских нацпроектов», - подчеркнул глава региона.

Правительство области также ежегодно оказывает адресную финансовую поддержку муниципальным образованиям области на подготовку к отопительному сезону.

На этот раз Михаил Ведерников поручил оперативно выделить 150 млн рублей из областного бюджета для подготовки муниципальных образований к отопительному сезону 2024–2025 годов.

«Делаем это сильно заранее, чтобы главы могли в плановом режиме сделать всё необходимое: подготовить документацию, разыграть конкурсы и провести необходимые работы. Средства будут направлены для обеспечения безаварийности объектов коммунальной инфраструктуры и получения паспортов готовности к отопительному сезону», - пояснил губернатор.