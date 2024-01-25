Мультфильм «Пушкин и… Михайловское» обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая премьерному показу мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 25 января.
Как идёт подготовка к премьере, рассказывает директор Псковской областной филармонии Марина Николаева, режиссёр мультфильма Екатерина Гаврюшкина, завлит, партнёр проекта Юрий Стрекаловский.
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