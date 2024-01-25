Мультфильм «Пушкин и… Михайловское» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:40, 25 января 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая премьерному показу мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 25 января.

Как идёт подготовка к премьере, рассказывает директор Псковской областной филармонии Марина Николаева, режиссёр мультфильма Екатерина Гаврюшкина, завлит, партнёр проекта Юрий Стрекаловский.