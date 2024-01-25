Лишь 62% псковичей, имеющих право на льготные лекарства, воспользовались им

11:36, 25 января 2024, ПАИ

В Псковской области 66 107 человек – 11,25 % от общей численности населения – имеют право на льготное лекарственное обеспечение, воспользовались этим правом лишь 62,3 % (41 184 человека). Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на сессии Псковского областного Собрания депутатов, выступая с докладом сегодня, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Лекарства по федеральной льготе, в частности, получают 18 547 человек. За счёт средств областного бюджета льготными лекарствами обеспечены 47 560 человек. Из этого же источника осуществляется обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями (94 человека).