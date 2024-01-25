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Общество

Большую часть льготных лекарств в Псковской области получают больные сахарным диабетом 

Большую часть льготных лекарств в Псковской области получают больные сахарным диабетом, сообщила в своем докладе на сессии Псковского областного Собрания депутатов председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

На обеспечение лекарствами диабетиков уходит 37,4% от выделяемых на эти цели региональных средств, на втором месте по количеству выделяемых средств - пациенты с онкологией (29%), на третьем - пациенты с орфанными заболеваниями (17,6%).

За пять последних лет средства бюджета Псковской области, направляемые на льготное лекарственное обеспечение граждан Псковской области, увеличились в 2,3 раза – с 714,2 млн рублей до 1 млрд 633,9 млн рублей в 2023 году. На 2024 год на эти цели в региональном бюджете запланировано 1 млрд 290 млн рублей.

Ежегодно растет объем средств регионального бюджета на обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями. Это связано с выявлением в процессе диспансеризации пациентов, требующих включения их в программы льготного обеспечения лекарствами. Так, в 2023 году выявлено в 2 раза больше пациентов, имеющих онкологические заболевания. С учетом стадий заболевания требуется весьма дорогостоящее лечение таргетными препаратами.

Для обеспечения льготников медицинскими изделиями, в том числе тест-полосками, расходными материалами к инсулиновым помпам, инсулиновыми иглами на 2023 год потребность в медицинских изделиях составляла 103,8 млн руб., на 2024 год уже 306,8 млн руб. в связи с изменением стандарта оказания медицинской помощи при сахарном диабете.

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