286 случаев домашнего насилия выявили в Псковской области за год

13:16, 25 января 2024, ПАИ

286 случаев домашнего насилия выявили в Псковской области за 2023 год. Это на 6 % больше, чем годом ранее. Об этом сообщил начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции сегодня, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Рост числа преступлений, связанных с домашним насилием, связан с тем, что мы больше их выявили. Мы начали на это больше обращать внимание», – сказал он.

Из общего числа фигурантов 60 человек – женщины. Преступления в основном связаны с домашними разборками и с лёгким причинением вреда здоровью.