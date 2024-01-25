286 случаев домашнего насилия выявили в Псковской области за год
286 случаев домашнего насилия выявили в Псковской области за 2023 год. Это на 6 % больше, чем годом ранее. Об этом сообщил начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции сегодня, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.
«Рост числа преступлений, связанных с домашним насилием, связан с тем, что мы больше их выявили. Мы начали на это больше обращать внимание», – сказал он.
Из общего числа фигурантов 60 человек – женщины. Преступления в основном связаны с домашними разборками и с лёгким причинением вреда здоровью.
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