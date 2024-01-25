Не бояться трудностей пожелал псковским студентам Борис Елкин

12:31, 25 января 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил студентов с их днём. «День студента - это праздник молодости, энергии, новых идей и возможностей», - написал глава города.

Он отметил, что именно в студенческие годы формируется профессиональное мышление и закладываются основы жизненного пути.

«Желаю вам не бояться трудностей и уверенно идти к намеченным целям. Без преувеличения вы – будущее нашей страны! Пусть учеба будет в удовольствие, экзамены проходят легко и успешно, а студенческая жизнь состоит не только из пар и зачётов, но и приятного отдыха с близкими и друзьями! Здоровья, счастья и любви!» - пожелал Борис Елкин.