Пять нарушений запуска салютов зафиксировали в Псковской области в 2023 году

12:53, 25 января 2024, ПАИ

Пять правонарушений, связанных с запуском салютов, выявили в Псковской области с момента вступления в силу запрета. Об этом рассказал начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции сегодня, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Последнее нарушение выявили не мы, а сотрудники МЧС. Всего таких нарушений было не более пяти. Что-то выявляли и мы. Все лица установлены. Сложностей здесь нет, это такие же нарушения, как и все остальные. Нам в этом помогают камеры», – подчеркнул он.

Нарушения в том числе помогает выявить система «Безопасный город», отметил Алексей Овсянников.

Напомним, что в Псковской области с июля 2023 года действует запрет на запуск салютов. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу по степени потенциальной опасности.

За нарушение установленных правил жителям региона грозят штрафы: для физических лиц – до пяти тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.