Причины отсрочки обеспечения псковичей льготными лекарствами перечислила Марина Гаращенко

12:45, 25 января 2024, ПАИ

Причины отсрочки обеспечения псковичей льготными лекарствами перечислила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, выступая с докладом на сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 января.

Среди озвученных причин - расширение перечня категорий и численности граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, включение в стандарты лечения новых дорогостоящих препаратов, применение дорогостоящих схем лечения, увеличение выявляемости заболеваний, которое повлекло увелечение назначения лекарств. Речь, в частности, об онкологии и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Также на ситуацию повлияли логистические издержки при поставках отдельных препаратов, что сказывается на формировании отсроченных рецептов, и выписка врачами рецептов с избыточным количеством препаратов на 6-12 месяцев.

Чтобы компенсировать перечисленное, в Псковской области внедряются системы мониторинга движения препаратов в медицинских учреждениях, производится адресная работа по обращениям граждан с разъяснением прав и оснований для назначения лечения. Также производится систематизация назначения дорогостоящих препаратов, включая таргетные. Кроме того, из бюджета в прошлом году выделено дополнительно 694 млн рублей.