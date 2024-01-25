Школа социального проектирования и грантрайтинга пройдёт в Пскове
Проектная школа по подготовке заявок на конкурс Фонда культурных инициатив для предпринимателей пройдёт с 6 по 14 февраля в центре «Мой бизнес». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.
Эксперт федеральных грантовых конкурсов Олеся Назарой расскажет участникам школы об особенностях заполнения заявки, особенностях номинаций, подготовке сметы, возможности получения писем поддержки, а также как доработать свою идею.
Представители малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые псковичи в рамках обучения смогут разработать и презентовать проектные идеи. Участники школы получат экспертную оценку о готовности к доработке в формате проектной грантовой заявки. Кроме того, по итогам семинара разработанные проекты будут готовы для подачи на участие в грантовом конкурсе Фонда культурных инициатив.
Участие в проектной школе бесплатное, однако необходимо предварительно зарегистрироваться. С программой школы можно ознакомиться здесь.
Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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