Гражданина Эритреи выдворят из России по решению великолукского суда

15:25, 25 января 2024, ПАИ

Гражданина Эритреи принудительно выдворят за пределы России по решению Великолукского районного суда. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что гражданин Эритреи въехал в Россию на основании визы. Когда срок пребывания по визе истёк, мужчина не выехал из страны, но и документов на право пребывания в России не получил.

Великолукский районный суд признал гражданина Эритреи виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей. Также мужчину выдворят за пределы России. До этого момента он будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан МВД РФ в Пскове.