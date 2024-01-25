Псковичка стала призёром первенства СЗФО по художественной гимнастике

13:43, 25 января 2024, ПАИ

Псковичка Алиса Прохорова стала серебряным призёром первенства Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике, которое проходило с 20 по 25 января в Сыктывкаре. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель студии художественной гимнастики в Пскове Ольга Давыдова.

Спортсменка стала призёром в возрастной группе среди гимнасток до 11 лет по первому спортивному разряду в упражнении с лентой.

Тренируется спортсменка под руководством Ольги Давыдовой, Екатерины Ереминой и хореографа Алевтины Расшиваловой.

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