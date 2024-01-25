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Культура

В Витебске увидят кукол из коллекции Изборского музея

В Витебском областном краеведческом музее открылась выставка авторской куклы Аллы Фроловой «Двенадцать месяцев» из собрания музея-заповедника «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в музее.

Фото предоставлено Изборским музеем

Директор музея-заповедника Наталия Дубровская поприветствовала участников вернисажа и поблагодарила директора старейшего музея Белоруссии Татьяну Старинскую за приём и возможность показать жителям Витебска работы Аллы Фроловой.

Алла Фролова (1948–2021) – российский театральный художник, член Союза художников России, заслуженный художник Тувы, за годы своего творчества оформила более 150 спектаклей и концертных программ. Особым творческим увлечением художницы было создание авторских кукол. Коллекция «Двенадцать месяцев» включает 12 фарфоровых кукол, символизирующих 12 месяцев года. У каждой куклы свой наряд, сделанный на основе русского народного костюма. Ручная роспись, бисерное плетение, вышивка, жемчуг, нежные ткани разной фактуры двенадцати фарфоровых красавиц погружают зрителей в атмосферу русской волшебной сказки.

Выставка будет работать до 1 марта по адресу: Витебск, Ратуша, улица Ленина, 36.

В 2022 году между Государственным музеем-заповедником «Изборск» и Витебским областным краеведческим музеем было заключено соглашение о сотрудничестве. Выставка «Двенадцать месяцев» – начало творческих отношений двух музеев.

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