Журналистов ПАИ наградили за освещение деятельности регионального УМВД

14:47, 25 января 2024, ПАИ

Журналистов госмедиахолдинга Псковской области наградили за содействие в освещении деятельности органов внутренних дел Псковской области в СМИ. Сотрудникам «Медиацентра 60» заслуженные грамоты вручил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции, посвящённой результатам оперативно-служебной деятельности в 2023 году, сегодня, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ



Фото: Елена Коноплёва / ПАИ







В частности, благодарности вручили выпускающему редактору Псковского агентства информации Леониду Шепталину, руководителю медиацентра ПАИ Алёне Комаровой, корреспонденту телеканала «Первый Псковский» Владиславе Поляковой и заместителю главного редактора «Псковской правды», редактору сайта «АиФ-Псков» Елене Лешкиной.