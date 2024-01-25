Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковички примут участие в первенстве СЗФО по мини-футболу

Девочки футбольного клуба «Псков» примут участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по мини-футболу среди спортсменок до 14 лет. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 29 января по 2 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер команды Елена Колышева.

Псковские футболистки примут участие в окружном первенстве по мини-футболу. Фото: Андрей Лупанов

В соревнованиях примут участие пять команд. Псковичкам будут противостоять академия футбольного клуба «Балтика» из Калининграда, центр подготовки «Ника» и спортшкола «Ленинградец» из Ленинградской области, а также спортшкола Мончегорска.

У псковских футболисток есть опыт игры в футзал. «Мы уже участвовали в мини-футбольных турнирах в прошлом году в Пскове двумя возрастами. Заняли там первое место и принимали участие в финале первенства России в Нижнем Новгороде. Поэтому формат для нас не новый», – рассказала Елена Колышева.

«Мы практически со всеми этими командами играли в юношеской футбольной лиге (ЮФЛ), поэтому и тренеры, и игроки нам знакомы. Я думаю, что команды все примерно равны. Не встречались только со спортшколой из Мончегорска, но мы знаем там некоторых девчонок, потому что они играли в ЮФЛ за «Ленинградец», – пояснила собеседница ПАИ.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 января 2024

Команда Псковской области завоевала бронзу на первенстве СЗФО по настольному теннису
25 января 2024

Псковички примут участие в первенстве СЗФО по мини-футболу
25 января 2024

Псковичка стала призёром первенства СЗФО по художественной гимнастике
25 января 2024

Спортивный праздник «Я и папа» пройдёт в Пскове
25 января 2024

Лучший альпинист России 2021 года проведёт занятие по скалолазанию в Пскове
24 января 2024

Традиционный региональный турнир по боксу пройдёт в Псковской области
24 января 2024

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России по джиу-джитсу
24 января 2024

Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по волейболу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...