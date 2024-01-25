Псковички примут участие в первенстве СЗФО по мини-футболу

15:53, 25 января 2024, ПАИ

Девочки футбольного клуба «Псков» примут участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по мини-футболу среди спортсменок до 14 лет. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 29 января по 2 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер команды Елена Колышева.

В соревнованиях примут участие пять команд. Псковичкам будут противостоять академия футбольного клуба «Балтика» из Калининграда, центр подготовки «Ника» и спортшкола «Ленинградец» из Ленинградской области, а также спортшкола Мончегорска.

У псковских футболисток есть опыт игры в футзал. «Мы уже участвовали в мини-футбольных турнирах в прошлом году в Пскове двумя возрастами. Заняли там первое место и принимали участие в финале первенства России в Нижнем Новгороде. Поэтому формат для нас не новый», – рассказала Елена Колышева.

«Мы практически со всеми этими командами играли в юношеской футбольной лиге (ЮФЛ), поэтому и тренеры, и игроки нам знакомы. Я думаю, что команды все примерно равны. Не встречались только со спортшколой из Мончегорска, но мы знаем там некоторых девчонок, потому что они играли в ЮФЛ за «Ленинградец», – пояснила собеседница ПАИ.

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