Псковички могут тремя способами записаться к врачу в женскую консультацию

16:20, 25 января 2024, ПАИ

Псковички могут тремя способами записаться к врачам – акушерам-гинекологам в женскую консультацию Псковского клинического перинатального центра, сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

Записаться можно по телефонам кол-центра: 8 (8112) 69-29-82 или 8-911-380-20-57, через порталы «Госуслуги» и «К врачу.ру» или с помощью инфомата в холле женской консультации.

Также по всем вопросам жительницы Пскова и региона могут писать в соцсети перинатального центра.