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Общество

Псковички могут тремя способами записаться к врачу в женскую консультацию

Псковички могут тремя способами записаться к врачам – акушерам-гинекологам в женскую консультацию Псковского клинического перинатального центра, сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Записаться можно по телефонам кол-центра: 8 (8112) 69-29-82 или 8-911-380-20-57, через порталы «Госуслуги» и «К врачу.ру» или с помощью инфомата в холле женской консультации.

Также по всем вопросам жительницы Пскова и региона могут писать в соцсети перинатального центра.

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