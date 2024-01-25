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Для мультсериала «Пушкин и... Михайловское» композитор переписал партитуру для симфонического оркестра

Для мультсериала «Пушкин и... Михайловское» композитор переписал партитуру для Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, рассказали директор областной филармонии Марина Николаева и завлит, партнёр проекта Юрий Стрекаловский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 января.

Для мультсериала «Пушкин и... Михайловское» композитор переписал партитуру для симфонического оркестра. Фото: ПАИ

«Когда мультфильм был готов и зрители увидели его на интернет-платформах, у продюсера Игоря Гаврюшкина возникла идея заказать полноценную музыку для инструментов, был найден композитор. Финальный вариант партитуры для проекта родился после того, как композитор пообщался с дирижёром», – отметила Марина Николаева.

Композитор переписал всю партитуру для большого симфонического оркестра, подчеркнул завлит, партнёр проекта Юрий Стрекаловский.

«Специально для того, чтобы показать мультсериал на большом экране, была переписана музыка. Композитор написал музыку, которая следит за повествованием, буквально рассказывает историю. Оркестр будет играть под хронометр. Это очень непросто, Алексей Репников за это взялся, ему нужно будет смотреть на секундомер», – рассказал он.

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