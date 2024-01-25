Пьяный великолучанин ограбил своего соседа в очереди в магазине

17:42, 25 января 2024, ПАИ

Житель Великолукского района посреди магазина вырвал из рук своего соседа деньги, а затем потратил их на свои нужды. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 10 июля 2023 года нетрезвый 26-летний житель Великолукского района пришёл в магазин. Там он увидел своего соседа, который держал в руках деньги. Великолучанин выхватил из его рук деньги, а затем сбежал. Похищенные деньги он потратил на собственные нужды в этот же день.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

Великолукский районный суд признал великолучанина виновным по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком один год.

Теперь мужчина обязан ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию, также ему запрещено менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.