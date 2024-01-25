Команда Псковской области завоевала бронзу на первенстве СЗФО по настольному теннису

17:48, 25 января 2024, ПАИ

Мужская команда Псковской области стала бронзовым призёром первенства Северо-Западного федерального округа по настольному теннису, которое прошло в Ленинградской области. Об этом сообщается в группе клуба настольного тенниса Nordman в соцсети «ВКонтакте».

Сборная Псковской области впервые попала в призы на соревнованиях окружного уровня.

За мужскую команду региона выступили члены клуба Nordman Вадим Барышников, Илья Вульфсон, Степан Бутырко, Михаэль Левин, Владислав Михайлов и Андрей Чугаев, а также печерянин Сергей Терашкевич.

«Женская часть команды показала результаты скромнее, но спортсменки продолжат усиленные тренировки», – говорится в сообщении.

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