О путешествии на велосипеде из Пскова в Челябинск расскажут молодёжи

18:21, 25 января 2024, ПАИ

Молодёжь Пскова приглашают на встречу с псковским велопутешественником Дмитрием Жуковым, который проделал путь из Пскова до Челябинска и обратно, преодолев дистанцию в семь тысяч километров. Мероприятие пройдёт на площадке Псковского городского молодёжного центра. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Приглашённый гость поделится своим невероятным опытом 67-дневного маршрута из Пскова до Челябинска и обратно, преодолев дистанцию в 7 000 километров. Встреча даст возможность не только узнать подробности о его захватывающем путешествии, но и о других интересных веломаршрутах и планах на велопутешествие в 2024 году», – рассказали организаторы.

Для молодёжи вход свободный. Встреча состоится 2 февраля в 18:30 на улице Максима Горького, 15. Необходима запись на мероприятие.