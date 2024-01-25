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Общество

В течение пяти дней в Псковской области в ночное время не будет работать LTE

Мобильный интернет LTE стандарта 4G будет отключён на всей территории Псковской области с 25 января по 30 января ежедневно с 23:00 до 06:00 в связи с проведением технических работ по перенастройке частот вещания.

В течение пяти дней в Псковской области в ночное время не будет работать LTE. Фото: ПАИ

Не будет работать интернет всех операторов связи.

«Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои. Учитывайте эту информацию. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси в мобильных приложениях и пользоваться банкоматами», – написал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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