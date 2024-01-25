Снеговика-дракона слепили в Стругокрасненском районе
Фотографией необычного снеговика-дракона поделилась жительница Стругокрасненского района Лариса Баева с редакцией газеты «Струги».
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
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Фото: газета «Струги»
«Радовали очень долго нас снеговики – с середины декабря. Очень жаль, что начали таять. Но ничего, налепим новых! Мой совет: не ищите праздника в календаре, ищите его в душе», – написала стружанка.
В газете также напомнили, что сегодня, 25 января, отмечается День счастливых снеговиков.
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