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Общество

Снеговика-дракона слепили в Стругокрасненском районе

Фотографией необычного снеговика-дракона поделилась жительница Стругокрасненского района Лариса Баева с редакцией газеты «Струги».

  • Снеговика-дракона слепили в Стругокрасненском районе
    Фото: газета «Струги»
  • Снеговика-дракона слепили в Стругокрасненском районе
    Фото: газета «Струги»
  • Снеговика-дракона слепили в Стругокрасненском районе
    Фото: газета «Струги»
  • Снеговика-дракона слепили в Стругокрасненском районе
    Фото: газета «Струги»
  • Снеговика-дракона слепили в Стругокрасненском районе
    Фото: газета «Струги»
  • Снеговика-дракона слепили в Стругокрасненском районе
    Фото: газета «Струги»
  • Снеговика-дракона слепили в Стругокрасненском районе
    Фото: газета «Струги»
  • Снеговика-дракона слепили в Стругокрасненском районе
    Фото: газета «Струги»

«Радовали очень долго нас снеговики – с середины декабря. Очень жаль, что начали таять. Но ничего, налепим новых! Мой совет: не ищите праздника в календаре, ищите его в душе», – написала стружанка.

В газете также напомнили, что сегодня, 25 января, отмечается День счастливых снеговиков.

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