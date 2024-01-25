Снеговика-дракона слепили в Стругокрасненском районе

19:34, 25 января 2024, ПАИ

Фотографией необычного снеговика-дракона поделилась жительница Стругокрасненского района Лариса Баева с редакцией газеты «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»















«Радовали очень долго нас снеговики – с середины декабря. Очень жаль, что начали таять. Но ничего, налепим новых! Мой совет: не ищите праздника в календаре, ищите его в душе», – написала стружанка.

В газете также напомнили, что сегодня, 25 января, отмечается День счастливых снеговиков.