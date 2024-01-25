Анализатор для биохимических исследований появился в Себежской районной больнице

20:08, 25 января 2024, ПАИ

Анализатор для биохимический исследований приобрела Себежская районная больница, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Новый аппарат может исследовать до 50 показателей различных биологических жидкостей.

Оборудование уже введено в эксплуатацию и работает в клинической лаборатории больницы. На нём планируется проводить до 60 исследований ежедневно.