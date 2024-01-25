Анализатор для биохимических исследований появился в Себежской районной больнице
Анализатор для биохимический исследований приобрела Себежская районная больница, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Новый аппарат может исследовать до 50 показателей различных биологических жидкостей.
Оборудование уже введено в эксплуатацию и работает в клинической лаборатории больницы. На нём планируется проводить до 60 исследований ежедневно.
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