Посвящение младшеклассников в «Орлята России» прошло в Пушкинских Горах

21:47, 25 января 2024, ПАИ

Торжественная церемония посвящения учеников начальных классов в ряды «Орлят России» состоялось в Пушкиногорской СОШ имени Пушкина, сообщает газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»

















На мероприятии присутствовала замглавы Пушкиногорского района по социальным вопросам Ирина Серова, директор школы Олег Степанов, региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Псковской области Юлия Колбасова, учителя и приглашённые гости.

«Орлята России» – это проект развития и воспитания новых поколений по федеральной программе гражданского и патриотического воспитания «Орлята России», программа развития социальной активности младших школьников. Быть «орлёнком» не только почётно, но и ответственно: научиться быть в обществе и стать его частью, взаимодействовать, проявлять себя, создавать новое, раскрыть свои способности, проявить потенциал, совершать дела совместно и на общее благо», – рассказала ведущий эксперт отдела реализации программ гражданского патриотического воспитания Росдетцентра Надежда Григорьева.

Церемония началась с торжественного поднятия юнармейцами флага под гимн России.

Каждому школьнику вручили именное удостоверение «орлёнка».

Юлия Колбасова отметила, что «орлёнок» – это ребёнок, который стремится узнать, понять и прежде всего быть настоящим гражданином своей страны. Она также поблагодарила классных руководителей за инициативность и вручила им небольшие подарки.