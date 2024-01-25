Персональная выставка Ольги Окуневой открылась в Пскове

22:11, 25 января 2024, ПАИ

Открытие персональной выставки художницы Ольги Окуневой «Мой запущенный сад» состоялось в Доме офицеров сегодня, 25 января. На выставке представлено 65 авторских работ, передаёт корреспондент ПАИ.

«Её творчество невозможно не любить. Некоторые работы ею переписаны или дописаны. Это её стиль. Здесь представлены картины из серии «Забытые игрушки», «Чайники», «Запущенный сад», «Ждущие на берегу», портреты. Это ментальная и лингвистическая привязанность. Серии развиваются. Она творит дальше, хотя однажды сказала: «Теперь не стыдно умирать – на несколько жизней наваяли», – сказал друг художницы Александр Вихров.

«Я бы не назвала эту выставку «Запущенный сад», потому что это «Цветущий сад». А запущенный, наверное, потому, что мы вторгаемся в женское царство. Когда ты видишь этот чайник, ты понимаешь, как часто он кипел и собирал за столом самых близких людей, и ты ностальгируешь. Когда ты видишь работы из цикла «Заброшенные игрушки», тебе хочется позвонить людям, которые верили в тебя, согревали и вдруг куда-то исчезли из твоей жизни. Таково великое предназначение художника! Картинка – это история, это легенда, это сказка. Хочется и дальше в эту картину заходить, вспоминать, сопереживать и мечтать», – сказала заместитель директора Дома офицеров Светлана Васильева.



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ













Ольга Окунева родилась в 1969 году в Муроме в семье преподавателей. Изучала искусство в художественной школе в Иваново, затем училась в театральной академии Санкт-Петербурга. С 1993 года, после переезда в Псков, сотрудничает с труппой академического драмтеатра имени Пушкина в качестве художника. В 1996–1997 годах преподавала в колледже культуры Пскова. Постоянная участница выставочных проектов в галерее «На Бастионной». В 1998 году вместе с мужем, художником Александром Вихровым, уехала в Грецию. В 2015 году вернулась в Россию, во Владимир. Выставки её работ прошли во Владимире (2016), Санкт-Петербурге (2017), Москве (2018), Тарусе (2023). В основном занимается живописью, графикой и иллюстрацией.