Память расстрелянных в еврейском гетто жителей почтили в Усвятах

22:24, 25 января 2024, ПАИ

Церемония зажжения памятного огня на месте бывшего еврейского гетто прошла в Усвятах, сообщает газета «Наша жизнь».

На мероприятии присутствовали волонтёры отдела по молодёжной политике Усвятского района и координатор фонда «Защитники Отечества» Оксана Рапотан. Собравшиеся почтили память расстрелянных 9 ноября 1941 года 32 невинных жителей Усвят. С сентября 1941 года по январь 1942 года на этом месте размещалось еврейское гетто.

В газете напомнили, что в 2005 году ООН установила Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января. Дата памятного дня выбрана неслучайно: 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).