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Общество

Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике

Именины самой известной героини произведений Александра Пушкина Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике сегодня, 25 января, сообщает газета «Пушкинский край».

  • Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»

Отмечается, что в этом году праздник стал юбилейным – 20 лет подряд Пушкинский заповедник проводит мероприятия, посвящённые именинам Татьяны Лариной.

На праздничную программу в научно-культурном центре заповедника собрались учащиеся средней школы имени Пушкина, Пушкиногорской школы-интерната, детской школы искусств имени Гейченко.

Зрителям показали концертную программу. В частности, они услышали русскую народную песню «На Муромской дорожке» в исполнении Льва Матюшина и Александра Михайлова, а также «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» композитора Георгия Свиридова в исполнении Марии Завьяловой и Анастасии Богдановой. В ходе литературной викторины гости мероприятия также проверили, насколько хорошо они знакомы с образом Татьяны Лариной. Зрителям также напомнили о студенческих приметах и поверьях и пожелали будущим студентам отличной учёбы.

Завершился праздничный вечер чаепитием с яблочными пирогами.

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