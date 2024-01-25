Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике

23:14, 25 января 2024, ПАИ

Именины самой известной героини произведений Александра Пушкина Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике сегодня, 25 января, сообщает газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



















Отмечается, что в этом году праздник стал юбилейным – 20 лет подряд Пушкинский заповедник проводит мероприятия, посвящённые именинам Татьяны Лариной.

На праздничную программу в научно-культурном центре заповедника собрались учащиеся средней школы имени Пушкина, Пушкиногорской школы-интерната, детской школы искусств имени Гейченко.

Зрителям показали концертную программу. В частности, они услышали русскую народную песню «На Муромской дорожке» в исполнении Льва Матюшина и Александра Михайлова, а также «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» композитора Георгия Свиридова в исполнении Марии Завьяловой и Анастасии Богдановой. В ходе литературной викторины гости мероприятия также проверили, насколько хорошо они знакомы с образом Татьяны Лариной. Зрителям также напомнили о студенческих приметах и поверьях и пожелали будущим студентам отличной учёбы.

Завершился праздничный вечер чаепитием с яблочными пирогами.