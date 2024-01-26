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Общество

Международный день таможенника отмечают 26 января

Работники таможенных служб России и других стран отмечают сегодня, 26 января, свой профессиональный праздник, пишет calend.ru.

Традиция праздновать этот день появилась в 1983 году и связана с датой проведения первой сессии Совета таможенного сотрудничества (с 1994 года - Всемирная таможенная организация).

Работа организации сосредоточена в развитии международных отношений в таможенной сфере и решением таких вопросов, как оценка таможенной стоимости, таможенные сборы, безопасность цепи поставок и т.п.

Отметим, в России работники таможни также отмечают свой профессиональный праздник 25 октября.

Дата была установлена 4 августа 1995 года указом первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина и приурочена к появлению в России в 1653 году Единого Торгового устава, созданного на основе указа царя Алексея Романова о взимании таможенной пошлины.

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