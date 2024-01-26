Один из филиалов российского банка в Псковской области оштрафовали за рекламу кредита

09:54, 26 января 2024, ПАИ

Один из филиалов российского банка в Псковской области оштрафовали за нарушения в распространении рекламы кредита. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФАС России.

На рекламных баннерах в Псковской области была размещена реклама о кредите от российского банка, где был указан только размер процентной ставки – от 3% и от 3,25 %. При этом в рекламе отсутствовали другие условия кредита – срок предоставления кредита, суммы займа, срок действия кредита и другие.

Вместе с тем было установлено, что эти условия все же были размещены на баннере, но в нижней части конструкции и мелким шрифтом. Однако этот текст был нечитаем, что приводило к искажению смысла и вводило потребителей в заблуждение.

По итогу рассмотрения дела банк признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3. КоАП РФ. Банк оштрафовали на 110 тысяч рублей.