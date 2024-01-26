В России создали дрон, летающий на СВО быстрее всех

10:16, 26 января 2024, ПАИ

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика.

Дрон способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час. БПЛА «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70 процентов меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше. Дальность полета и передачи данных новинки — до 50 километров, высота полета — до пяти километров, продолжительность полета — 1,5 часа. Для запуска беспилотника не требуется катапульта.

Дрон предназначен для разведки и корректировки огня. Экспериментальный образец «Ловкого» передали бойцам на фронт, по итогам эксплуатации его доработали.

Изделие уже получило патент на промышленный образец, а также патент на программное обеспечение БПЛА. Сейчас компания работает над привлечением инвесторов в проект для наладки серийного производства.