Автомобиль опрокинулся на трассе в Великолукском районе

10:24, 26 января 2024, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся на трассе в Великолукском районе сегодня, 26 января. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







На 688-м километре трассы Шимск – Невель в Великолукском районе водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В этот момент в автомобиле находилось три человека. Они отказались от госпитализации.

На месте работали ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи. Выясняются все подробности произошедшего.