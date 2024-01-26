Автомобиль опрокинулся на трассе в Великолукском районе
Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся на трассе в Великолукском районе сегодня, 26 января. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
На 688-м километре трассы Шимск – Невель в Великолукском районе водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В этот момент в автомобиле находилось три человека. Они отказались от госпитализации.
На месте работали ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи. Выясняются все подробности произошедшего.
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