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Псковские нейрохирурги провели нестандартную операцию по удалению межпозвоночной грыжи

Псковские нейрохирурги провели операцию с нестандартным подходом по удалению межпозвоночной грыжи. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Псковские нейрохирурги провели нестандартную операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

50-летний водитель большегруза жаловался на интенсивные боли в пояснице с распространением на правую ногу. При этом при присаживании боли резко усиливались.

Боли беспокоили мужчину на протяжении четырёх-пяти недель.

При проведении МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника была выявлена экстрафораминальная грыжа межпозвонкового диска между четвёртым и пятым поясничными позвонками справа с грубой компрессией спинального корешка.

Нейрохирург псковской больницы Андрей Авдей провёл микрохирургическую операцию с нестандартным экстраламинарным подходом по удалению грыжи.

После операции пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии с полным регрессом корешкового синдрома.

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