Псковские нейрохирурги провели нестандартную операцию по удалению межпозвоночной грыжи
Псковские нейрохирурги провели операцию с нестандартным подходом по удалению межпозвоночной грыжи. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.
50-летний водитель большегруза жаловался на интенсивные боли в пояснице с распространением на правую ногу. При этом при присаживании боли резко усиливались.
Боли беспокоили мужчину на протяжении четырёх-пяти недель.
При проведении МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника была выявлена экстрафораминальная грыжа межпозвонкового диска между четвёртым и пятым поясничными позвонками справа с грубой компрессией спинального корешка.
Нейрохирург псковской больницы Андрей Авдей провёл микрохирургическую операцию с нестандартным экстраламинарным подходом по удалению грыжи.
После операции пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии с полным регрессом корешкового синдрома.
Псковские нейрохирурги провели нестандартную операцию по удалению межпозвоночной грыжи
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