Себежанина осудили за незаконную продажу алкоголя вблизи границы

11:45, 26 января 2024, ПАИ

Жителя Себежа осудили за незаконную продажу алкоголя, пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на Себежский районный суд.

9 октября 2023 года 57-летний себежанин в многостороннем автомобильном пропускном пункте «Бурачки» продал незнакомому мужчине одну бутылку водки объёмом 0,25 литра за 200 рублей. Ранее он купил это спиртное в одном из магазинов за 180 рублей.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Более того, он заявил, что дело «сфабриковано», а алкоголь он привёз как курьер.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя.

Кроме того, изъятую у себежанина алкогольную продукцию – водку и пиво – объёмом более 50 литров суд постановил уничтожить как находящуюся в незаконном обороте.