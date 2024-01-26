Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Себежанина осудили за незаконную продажу алкоголя вблизи границы

Жителя Себежа осудили за незаконную продажу алкоголя, пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на Себежский районный суд.

Себежанина осудили за незаконную продажу алкоголя вблизи границы. Фото: ПАИ

9 октября 2023 года 57-летний себежанин в многостороннем автомобильном пропускном пункте «Бурачки» продал незнакомому мужчине одну бутылку водки объёмом 0,25 литра за 200 рублей. Ранее он купил это спиртное в одном из магазинов за 180 рублей.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Более того, он заявил, что дело «сфабриковано», а алкоголь он привёз как курьер.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя.

Кроме того, изъятую у себежанина алкогольную продукцию – водку и пиво – объёмом более 50 литров суд постановил уничтожить как находящуюся в незаконном обороте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2024

Себежанина осудили за незаконную продажу алкоголя вблизи границы
26 января 2024

Водитель автомобиля пострадал при столкновении КамАЗа и ВАЗа в Порхове
26 января 2024

Автомобиль опрокинулся на трассе в Великолукском районе
26 января 2024

Один из филиалов российского банка в Псковской области оштрафовали за рекламу кредита
25 января 2024

Нетрезвый водитель вылетел в кювет на трассе Псков – Гдов
25 января 2024

Пьяный великолучанин ограбил своего соседа в очереди в магазине
25 января 2024

Гражданина Эритреи выдворят из России по решению великолукского суда
25 января 2024

Крупную наркоплантацию ликвидировали псковские полицейские

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...